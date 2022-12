Mistenkelig dødsfall i Indre Østfold – en person siktet

Øst politidistrikt melder like over klokken 3 natt til fredag at de klokka 22.40 torsdag kveld ble tilkalt sammen med helsepersonell til en bolig i Båstad. Der ble en person funnet død.

Etterforskning er iverksatt for å belyse dødsårsaken, og hva som eventuelt har skjedd.

En person er siktet for å ha forlatt en annen person i hjelpeløs tilstand, opplyser operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK.

Kriminalteknikere arbeidet på stedet natt til fredag, skriver VG.

Omstendigheter på stedet gjør at politiet vurderer dødsfallet som mistenkelig. En person kjørt til arresten for nærmere undersøkelser og avhør, opplyser politidistriktet.

– Avdøde vil bli sendt til rettsmedisinsk undersøkelse etter hvert, og noen personer skal avhøres, sier operasjonsleder Terje Marstad til Dagbladet.

Han opplyser at politiet har identiteten til avdøde, men at pårørende ikke er varslet.

