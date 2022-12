Kirsti Bergstø stiller til valg som SV-leder

SV-leder Audun Lysbakken varslet i høst at han ikke tar gjenvalg og gir seg som partileder på vårens landsmøte.

Bergstø er hyppig nevnt som en av de mest aktuelle kandidatene til å ta over.

– Etter mange oppfordringer fra folk over hele landet, og etter en grundig vurdering, har jeg bestemt meg for å stille meg til disposisjon som lederkandidat, sier Bergstø til NRK.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har tidligere sagt at det er svært lite sannsynlig at han ønsker å stille. Kari Elisabeth Kaski, et annet navn som ofte nevnes som mulig etterfølger for Lysbakken, har ikke kommentert offentlig om hun vil stille.

