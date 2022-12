Jehovas vitner vurderer å gå til sak mot staten

Både Statsforvalteren og Barne- og familiedepartementet peker på trossamfunnets praksis med eksklusjon av medlemmer, og mener dette bryter med den norske trossamfunnsloven.

Jehovas vitner er uenige, og har bestemt seg for å ta juridiske grep, skriver Vårt Land.

I et brev fra advokatfirmaet Glittertind kommer det ifølge avisa fram at de planlegger å saksøke staten for vedtaket om bortfall av statsstøtte. De mener vedtaket er ugyldig og lovstridig.

Samtidig mener advokatfirmaet at iverksettingen av vedtaket om å miste registreringen som trossamfunn, må utsettes til det foreligger en endelig dom i saken.

Saken fortsetter under videoen

– Registreringen må være i behold fram til saken om statsstøtte er avgjort, da vilkårene for registreringsnektelse henger tett sammen med vilkårene for å nekte tilskudd, heter det i brevet.

Videre skriver de at et endelig vedtak om bortfall av registreringen som trossamfunn, også vil havne i retten.

– Dersom Jehovas vitners registrering som trossamfunn trekkes tilbake, har Jehovas vitner intet annet valg enn å forfølge også dette vedtaket, skriver advokatfirmaet i brevet.

[ Brev og besøk fra Jehovas vitner: – Kan framstå som spesielt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Moren gråt da Gunhild Stordalen ble kjæreste med Petter: – Kulturkrasj i stor skala (+) ]