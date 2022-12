Ukrainsk nobelprisvinner vil ikke intervjues sammen med russisk vinner: – Våre land er i krig

Oleksandra Matvitsjuk i organisasjonen Center for Civil Liberties, er en av tre som deler årets fredspris. Hun landet på Gardermoen ved 10.30-tiden, like før den russiske nobelprisvinneren Memorials styreleder Jan Ratsjinskij. På vei mot Oslo møtte hun pressen.

Ukrainske Matvitsjuk vil ikke la seg intervjue sammen med russeren.

– Vårt land er i krig med Russland, svarte hun på spørsmål om hvorfor hun har gitt beskjed om at det tradisjonelle fredsprisvinnerintervjuet må gjøres hver for seg.

Ankomst Nobel fredsprisvinnerne Fredsprisvinner Memorial, representert ved styreleder Jan Ratsjinski, etter å ha landet på Oslo lufthavn. (Javad Parsa/NTB)

– Gode venner

Hun understreker likevel at hun har stor respekt for Memorial og for arbeidet de har legger ned.

Jan Ratsjinskij sier han har forståelse for avgjørelsen, som han mener er velbegrunnet.

– Vi har vært, og vi er fortsatt gode venner, men det er kompliserte forhold, sier han.

Han sier situasjonen i Ukraina minner om forholdene i Russland under andre verdenskrig, og at han tenker på hva hans egne slektninger opplevde den gang: Mangel på strøm, varme, mat.

– Den viktigste beskjeden fra oss er at verden må reagere sterkere på brudd mot menneskerettigheter. Slike brudd er svært farlige, sier han.

– Tror han kan gjøre som han vil

Oleksandra Matvitsjuk minner om at menneskerettigheter og fred er uløselig knyttet til hverandre.

– En stat som systematisk bryter menneskerettighetene, gjør det ikke bare mot sine egne innbyggere, men mot en hel region, en hel verden. Russland er et stort eksempel på dette, sier hun.

– Samtidig fortsetter velutviklede demokratier som om ingenting var skjedd, og Putin tror han kan gjøre akkurat som han vil, fortsetter hun.

Hun beskriver en svært vanskelig hverdag i hjemlandet hun nettopp kom fra.

– Vi har ikke hatt strøm de siste tre dagene. Vi kan ikke planlegge de neste ukene, vi kan ikke engang planlegge de neste timene – men vi er optimister! Vi lærer oss nye måter å gjøre ting på i en tid med fullstendig usikkerhet.

– Kritikerne ble glemt

Årets fredspris deles mellom den belarusiske aktivisten Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties (CCL).

Ales Bjaljatski, som leder Belarus’ mest framtredende menneskerettsgruppe, har sittet i varetekt siden juli i fjor. Det blir derfor kona Natallia Pintsjuk som tar imot fredsprisen på hans vegne. Hun ankommer Norge torsdag ettermiddag.

Jan Ratsjinskij tror prisen vil få stor betydning. Han minner om at russiske fredsprisvinnere som har kritisert prisen, har blitt glemt. De andre prisvinnerne har blitt stående i historien, blant dem Andrej Sakharov og Aleksandr Solzjenitsyn.

