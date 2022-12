Tengs-forsvarer til vitne i retten: – Er dette noe du dikter opp?

Kvinnen i slutten 30-årene, tok selv kontakt med politiet etter hun i fjor fikk vite om at mannen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs i 1995, var blitt pågrepet. På videolink til Haugaland og Sunnhordland tingrett torsdag vitnet kvinnen om hvordan hun over en periode over to-tre år etter drapet, jevnlig traff den tiltalte og hvordan han fungerte som sjåfør for henne og en venninne.

På den aktuelle tiden var kvinnen fra 14 til 16 år gammel.

Grooming

Under vitnemålet fortalte kvinnen om hvordan 52-åringen, som på det aktuelle tidspunktet var nesten dobbelt så gammel som henne, hadde tatt henne med seg hjem, gitt henne klær og sko i bytte mot seksuelle handlinger.

– Det var ikke noe som het grooming på den tiden der, men sett i ettertid har jeg følt at han grooma meg. Han spurte om sex og sånne ting. Han prøvde alt han kunne på alle mulige måter, men det endte med at han fikk slikke meg på føttene, sa kvinnen.

Grooming betyr å utvikle tillit før normalisering av seksuell kontakt.

Diktet ikke

Kvinnen fortalte også hvordan hun flere ganger hadde opplevd at den tiltalte hadde på seg kvinneklær, eller ingen klær, nedentil mens han kjørte rundt med bilen sin. Flere ganger fikk hun klær eller undertøy av den voksne mannen

52-åringens forsvarer, advokat Stian Kristensen, ville at vitnet skulle tidfeste episodene hun fortalte retten om, men det var vanskelig for henne.

– Jeg må nesten spørre deg – er dette noe du dikter opp?, spurte Kristensen.

– Nei, jeg har ikke noe å tjene på dette. Dette er mine fakta, svarte kvinnen kontant.

