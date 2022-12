Riksrevisjonen kritiserer Norges kontroll av avfall som sendes ut av landet

Risikoen for å bli tatt for ulovlig eksport av avfall er lav, og norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet havner, ifølge Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har undersøkt myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter. Torsdag presenterte riksrevisoren funnene.

– Straffen for ulovlig eksport er lite avskrekkende, og dagens regelverk gjør det i tillegg vanskelig å sanksjonere brudd, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Det er Miljødirektoratet har som ansvaret for å føre tilsyn med avfall som går ut av Norge, med bistand fra Tolletaten.

[ Riksrevisjonen: Svært alvorlige sårbarheter i Forsvarets systemer ]

Flere svakheter

Schjøtt-Pedersen påpeker at Miljødirektoratet ikke kan dokumentere at de gjennomfører et risikobasert tilsyn med eksport av avfall. I tillegg mener Riksrevisjonen at Tolletaten har et lite treffsikkert system for å velge ut forsendelser som skal kontrolleres.

Tolletatens kontroller er i tillegg lite egnet for å avdekke ulovlig avfallseksport, ifølge Riksrevisjonen. De påpeker også at Miljødirektoratets forebyggende arbeid mot ulovlig avfallseksport har flere svakheter.

– Faren er derfor stor for at avfall som kan skade helse og miljø, havner utenfor Norges grenser, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonens konklusjon er at det er kritikkverdig at myndighetenes kontroll- og tilsynsarbeid er mangelfullt, at oppdagelsesrisikoen er lav og at straffen er lite effektiv.

[ Riksrevisjonen: Helsedirektoratet avdekker ikke misbruk av helserefusjoner ]

– Ikke god nok kontroll

Avfall har blitt en lukrativ internasjonal handelsvare fordi det kan inneholde verdifulle materialer som kan brukes på nytt. Samtidig har behandlingen blitt dyrere i mange land på grunn av strengere miljøregler. Mye avfall eksporteres derfor til utviklingsland med færre reguleringer.

– Vi ser stadig vekk bilder av mennesker i fattige land som står på digre søppelfyllinger og brenner vestlig elektronikk og avfall med livsfarlige avgasser, sier Schjøtt-Pedersen.

– Regelverket er krystallklart. Vi skal ikke sende avfallsproblemene våre til land som behandler avfallet uforsvarlig, men dette har ikke myndighetene god nok kontroll på i dag, legger han til.

[ Riksrevisjonen mener vurderinger i barnevernet blir for dårlig dokumentert ]

Anmelder få regelbrudd

Ifølge Riksrevisjonens undersøkelser anmeldte Miljødirektoratet kun åtte tilfeller av ulovlig avfallseksport fra 2017 til 2021. En årsak er at direktoratet ikke utredet sakene nok til å kunne anmelde.

Saker ble heller ikke anmeldt når det var mye som tydet på alvorlige brudd på regelverket. Myndigheter i andre land stanset avfallsforsendelser fra Norge 72 ganger mellom 2018 og 2021, uten at Miljødirektoratet undersøkte noen av dem som ble returnert til Norge.

– Det er problematisk at mange saker som mistenkes å være alvorlige, verken følges opp eller får konsekvenser, sier riksrevisor Schjøtt-Pedersen.

[ Departementer får alvorlig kritikk av Riksrevisjonen for oppfølging av løslatte fra fengsel ]

Gjennomfører få fysiske kontroller

Riksrevisjonen påpeker også at Tolletaten gjør svært få fysiske kontroller av avfall som passerer grensen. Det ville vært å åpne eller skanne konteinerne. Mellom 2019 og 2021 ble det gjort fysiske kontroller i kun 47 av 3466 deklarasjoner med høy risiko.

– Dette passer dårlig med Økokrims og Interpols beskrivelser av hvordan smuglingen er organisert med feildeklarering og utstrakt bruk av falsk dokumentasjon, sier riksrevisoren.

Miljødirektoratet er også helt avhengig av at Tolletaten gjør fysiske kontroller hvis de skal ta over saken for å utrede videre og vurdere anmeldelse.

[ Riksrevisjonen: Fare for sosial dumping hos statlige underleverandører ]

– Kan ikke løse problemet alene

Miljødirektoratet sier at det er bra å bli sett i kortene og at de allerede er i gang med noen av forbedringspunktene Riksrevisjonen påpeker.

– Når det er sag, er det ikke mulig for oss å løse dette problemet alene eller kontrollere alt avfall som passerer grensene ut av Norge, sier seksjonsleder Einar Knutsen i Miljødirektoratet til NTB.

Han mener det er viktig å styrke samarbeidet mellom direktoratet, tolletaten og Økokrim ytterligere – og også samarbeidet mellom myndigheter på tvers av landegrenser.

– Vi opplever imidlertid at det er stor variasjon i avfallstransportene som blir stoppet i utlandet og har blitt returnert til Norge, og det er ikke alle vi ville vurdert som alvorlige eller hensiktsmessige å anmelde, sier han.

Direktoratet er likevel enig i at det burde blitt gjort undersøkelser i flere saker, og Knutsen opplyser at direktoratet allerede har tatt grep og oppdatert interne rutiner for å sikre at det skjer i framtiden.

[ Riksrevisjonen: Forskningsrådet har brutt reglene ]