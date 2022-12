Fengslet fredsprisvinner nektes å levere nobelforedrag

Natallia Pintsjuk sier til nyhetsbyrået AP at ektemannen har skrevet foredraget hun skulle fremføre når hun tar imot fredsprisen på hans vegne, men at myndighetene nektet ham å overlevere det til henne.

– Det har ikke vært mulig for ham å gi meg foredraget, situasjonen med brev er vanskelig, og alt overvåkes nøye, sier Pintsjuk.

– Men vi kjenner uttalelsene hans og tankene hans, og foredraget vil gjenspeile dem, sier hun.

60 år gamle Bjaljatski grunnla og leder Belarus' mest framtredende menneskerettsgruppe, Viasna. Han har sittet i varetekt siden juli i fjor, anklaget for å ha smuglet penger inn i landet. Han risikerer mellom sju og tolv år i fengsel.

Pintsjuk har bare fått møte ektemannen én gang siden han ble pågrepet.

– Han klaget ikke, og han viste sin styrke og sunnhet, sier hun om møtet i fengslet i hovedstaden Minsk i slutten av november. Hun sier ektemannen er «svært imponert» over tildelingen av fredsprisen, men at han ikke har tatt helt inn over seg ennå.

– Det er strenge begrensninger på hva slags informasjon han kan sende meg. Han får ikke skrive om politikk, verken innenriks eller utenriks, forteller hun. Han får heller ikke skrive om forholdene i fengselet.

– Forholdene der er svært ille, både for kvinner og for menn. Det kan sammenlignes med tortur, sier Pintsjuk.

– Jeg håper nobelprisen gjør at oppmerksomheten rettes mot Belarus og dem som sitter fengslet.

[ Ukrainsk nobelprisvinner vil ikke intervjues sammen med russisk vinner: – Våre land er i krig ]