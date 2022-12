Det var i slutten av november at den 34 år gamle russeren ble dømt til 90 dagers fengsel for å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.

Aktor ba om en straff på 120 dagers fengsel, men retten kom fram til at 90 dager holdt. Hans advokat ba om full frifinnelse.

Nå er det altså satt sluttstrek i saken, etter at fristen for å anke gikk ut onsdag. Til NRK sier statsadvokat Marit Formo at det ikke har kommet noe anke. Dommen kommer med fradrag på 29 dager for utholdt varetekt.

