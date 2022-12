Strøm til fastpris på plass for næringslivet

I hele høst har regjeringen jobbet med å få et system for fastprisavtaler på strøm til næringslivet på plass.

Nå er saken landet, og fra onsdag av kan Statkraft tilby strøm til fastpris. Salget vil i første omgang skje via strømleverandørene Fjordkraft og Fortum, opplyser Statkraft på sine nettsider.

– Etter hvert tar vi sikte på å inngå avtale med flere kraftleverandører, sier direktør for nordiske kraftavtaler Einar Hoffart.

Fastpriskontraktene har en varighet på tre, fem og sju år og skal gjelde fra 1. januar.

– Avtalene gir forutsigbare priser både for sluttkunder i næringslivet og for kraftprodusenter som Statkraft, skriver Statkraft i pressemeldingen.

[ Forbrukerministeren mener strømselskapene må rydde opp i avtalene sine ]

Endret skatteregler

Energipolitisk talsperson for Senterpartiet Ole André Myhrvold er glad for at fastprisavtalene omsider er på plass. Han peker på at fastprisavtalene næringslivet fram til nå har blitt tilbudt, har vært altfor dyre.

− Bedrifter har fått tilbud om fastprisavtaler på flerfoldige kroner per kilowattime. En av årsakene til dette har vært at skatten for fastprisavtalene har vært koblet til den variable og ofte skyhøye spotprisen. Dette har vi endret, sier han.

– Nå må kraftselskapene følge opp med pristilbud som er knyttet til den stabile produksjonskostnaden for kraft, oppfordrer Myhrvold.

− Jeg anbefaler alle bedrifter som trenger forutsigbarhet for strømkostnadene sine, om å ta kontakt med Fjordkraft og Fortum, sier han.

[ Forbrukertilsynet varsler rekordstor bot mot strømselskap og eier ]

Over 200 meldt interesse

Så langt har om lag 220 bedriftskunder allerede meldt interesse for de nye fastprisavtalene, opplyser Roger Finnanger, konserndirektør for bedriftsmarked i Elmera Group, som omfatter strømleverandøren Fjordkraft.

Ifølge Statkraft vil prisene på fastprisstrømmen settes løpende på markedsmessige vilkår og tilbys kraftleverandører som kan videreselge til næringskunder med et maksimalt påslag på 2,5 øre/kWh og et fastledd på 99 kroner per målepunkt per måned, i tråd med retningslinjene fra regjeringen.

Ifølge Fjordkraft vil dagens priser i NO1, som omfatter Østlandet, være på 1,54 kroner per kWh på en treårskontrakt, 1,07 kroner for fem år og nærmere 84 øre for sju år.

For prisområdene NO2 og NO5 – Sørlandet og Vestlandet – vil prisene være noe høyere, mens de vil være på 50 øre eller under for Nord- og Midt-Norge.

Nye priser vil komme hver mandag.

[ Stortingskomité ber regjeringen vurdere endringer i strømstøtteordningen ]

Frp: Mageplask

Frp kaller på sin side fastprisavtalene for et nytt mageplask for regjeringen.

– Dette står ikke i stil med de forventningene næringslivet har hatt basert på næringsministerens mange utspill. Bedriftene kan nå binde seg helt fram til 2030 til en strømpris som er tre ganger høyere enn gjennomsnittet de siste ti årene, sier energipolitisk talsperson Marius Nilsen til NTB.

– Dette setter store deler av norsk næringsliv i fare, spesielt da bedrifter som møter global konkurranse. Regjeringen gir ikke med dette bedriftene en løsning, men et insentiv til å flagge ut produksjonen, mener han.

[ Folk må regne med høye strømpriser i hele desember ]