Regjeringen avviser kritikk mot avviklingen av fritt behandlingsvalg

Dagen før et flertall i Stortinget vil gå inn for å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg for pasienter måtte helse- og omsorgsministeren møte i Stortingets spørretime hvor hun måtte forsvare innstillingen.

Under spørretimen i Stortinget onsdag stilte Høyre og Fremskrittspartiet spørsmål mot at ordningen skal oppheves.

– Mens statsråden jubler over å fjerne pasienters valgfrihet, står mange mennesker fortvilet over at de mister sitt sårt trengte behandlingstilbud, sa stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Kjerkol viste til at ordningen ikke har ført til økt etablering av helsetjenester i distriktene og at den trekker ressurser vekk fra de lokale sykehusene.

– For meg er det en praktisk tilnærming til hvorfor vi ikke skal gi en liberal etableringsrett til private som skal tiltrekke seg pasienter, og så skal finansieringen av dette bli trukket rett ut av de offentlige lokalsykehusene, svarte Kjerkol.

Fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter får mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling, inkludert private aktører. Ordningen ble innført i 2015, men den nåværende regjeringen mener at ordningen i liten grad har oppnådd formålet som var å få ned ventetidene og gjøre helsetjenesten mer effektiv.

Kjerkol viste til at den planlagte avviklingen har vært planlagt gjennom to år og det vil være en overgangsordning på 12 måneder.

