Nordmenn fikk vesentlig dårligere råd i 3. kvartal

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter det de fleste har kjent på kroppen de siste månedene – vi har fått dårligere råd.

Tallene viser at norske husholdningers disponible realinntekt falt 4,3 prosent fra 2. til 3. kvartal som følge av sterk prisoppgang i 3. kvartal.

I tillegg viser tallene at husholdningenes disponible inntekt falt 1,7 prosent i 3. kvartal – her er årsaken en nedgang i formuesinntektene. Sett bort fra formuesinntektene, var disponibel inntekt tilnærmet uendret sammenlignet med 2. kvartal.

Til tross for at folk flest har fått dårligere råd, går «AS Norge» så det suser. Samlet sett for Norge, steg bruttonasjonalinntekten (BNI) 12,8 prosent fra 2. til 3. kvartal. BNI for Norge fra 2. til 3. kvartal er beregnet til rekordhøye 1.605 milliarder kroner.

