Forlag trekker eventyrbok etter reaksjoner på framstilling av jøder

Det er boken «Den store boka med eventyr» som nå trekkes tilbake, skriver Vårt Land. Årsaken er en beskrivelse av en jøde i eventyret Aladdin og tryllelampen, som blant annet blir omtalt som en svindler.

– Dette kobler seg til antisemittiske stereotypier som har blitt tegnet i flere hundre år, om jøden som en sleip bedrager, sier Mats Tangestuen, faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo.

Gyldendal forlag sier de har stoppet salget av boken etter at de ble gjort oppmerksomme på en eldre oversettelse av det gamle eventyret – og at de på ingen måte kan stå inne for teksten.

– Vi ønsker å beklage til dem som har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til denne teksten. Vi skulle ha oppdaget dette selv, og vi går nå gjennom våre rutiner på nytt og vil sørge for en gjennomgang av andre eventyrbøker, skriver forlagsdirektør i Gyldendal Anne Cathrine Knudsen til avisen.

Blant de som har reagert på innholdet i boken er Elin L’Estrange, leder for Ullensaker Arbeiderparti. På Twitter skrev hun at «jeg er sjokkert og lei meg (...) denne eventyrboken fra Gyldendal inneholder antisemittisme av verste sort». Hun la ved utdrag av boka der skikkelsen «jøden» blir omtalt som «Den kjeltringen» og «vet du ikke at han er en bedrager».





