Rapport: Ulik lønn for likt arbeid er vanligere enn antatt

– I all hovedsak har tidligere studier konkludert med at lønnsforskjellene skyldes at menn og kvinner sorteres inn i ulike jobber. Det var overraskende å finne ut at lønnsforskjellene er såpass store som de er på jobbnivå, sier førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Are Skeie Hermansen, til NRK Trøndelag.

Den nye studien peker på at kvinner i Norge har 8,6 prosent lavere årslønn enn sine mannlige kollegaer, selv om de er ansatt for å gjøre den samme jobben. Resultatet kommer fram i forskningsrapporten som nylig ble publisert i Nature Human Behaviour, og peker på at lønnsforskjeller for å gjøre den samme jobben utgjør en vesentlig del av kjønns- og lønnsforskjellene.

Lønnsdata fra 25 millioner arbeidstagere er innhentet og analysert fra 15 land. Av disse er det hentet ut informasjon fra 950.000 norske arbeidstagere fra 30–55 år. Av de 15 landene ligger Norge på femteplass på listen over land med minst lønnsgap på jobbnivå, bak både Sverige og Danmark.

Selv om Norge ikke ligger på topp, viser forskningen likevel at lønnsforskjellene er redusert med over en tredel de siste 25 årene.

– Det er grunn til å tro at vi vil få mindre og mindre forskjeller for hver generasjon som går, sier Hermansen.

[ – Det skaper faktisk nye problemer hvis jeg tar imot hjelp ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen