Peker på Brenna som ny nestleder i Arbeiderpartiet

– Hun kan lede. Hun engasjerer og har også strategiske egenskaper, sier fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund i Agder Ap til NRK.

Siden Hadia Tajik trakk seg som nestleder i mars, har Aps ledelse bestått av statsminister Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng.

Flere tar nå til orde for å utvide partiledelsen med en nestleder til, på landsmøtet i mai.

Støre sier til NRK at det er gode argumenter for å ha to nestledere i partiet.

– Vi har vedtekter som åpner for både én og to nestledere. Vi hadde to, så jeg mener det er gode argumenter for å ha to, fordi vi er i regjering, vi har et stort ansvar og mye vi skal følge opp i en partiorganisasjon, sier Støre.

[ – Aps krisemålinger kan tvinge fram et lederspørsmål ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Tidligere Ap-topp lanserer Tonje Brenna som partiets neste leder ]