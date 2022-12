Havvind-forslag på høring: Store områder skal lyses ut

Planen til regjeringen er å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ved utgangen av første kvartal 2023 og tildele arealer senere samme år. Det kaller olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) «et stort og viktig skritt videre».

– Nå presenterer vi rammene for tildeling i Utsira nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II. Samarbeid er en nøkkel for å lykkes, og jeg håper vi får mange innspill i høringen som nå sendes ut. Dette vil sette standarden for havvind i Norge, sa Aasland (Ap) da han presenterte forslaget.

– Vi ber nå om innspill til blant annet prekvalifisering, auksjonsmodell og støtteordning, sa han. Industrien har én måned på seg til å komme med synspunkter og innspill.

Store investeringer

Regjeringen skal tildele havarealer som skal gi mulighet for en kraftproduksjon på 30.000 megawatt innen 2040. Det er like mye som den samlede kraftproduksjonen i Norge i dag og kommer til å kreve store investeringer fra leverandørindustrien. Ifølge Sintef utløser en utbygging i denne størrelsesordenen et investeringsbehov for 1.000 milliarder kroner.

– Tar vi det europeiske markedet med oss, så snakker vi om kanskje tigangeren, altså 10.000 milliarder kroner, sa Aasland.

De første vindmøllene kan starte kraftproduksjon i 2030, men Aasland håper det kan skje enda tidligere, blant annet ved at man reduserer behandlingstiden for konsesjonssøknader.

Næringen: Merkedag

Myndigheten må trå til med støtte, men beløpet er avhengig av hvilket prisnivå strømmen kommer til å ha i åra framover. Støttebeløpet skal holdes så lavt som mulig, framholder statsråden. Han avviser å kommentere tall nå og sier han vil kommer tilbake til det i en egen proposisjon til Stortinget.

Bransjeorganisasjonen Offshore Norge mener nyheten markerer en merkedag i satsingen på en havvindnæring. De er opptatt av at regjeringen holder seg til tidsplanen sin.

– Flere land ser de samme mulighetene for å utvikle en havvindnæring og leverandørindustri, og det er derfor avgjørende at regjeringen opprettholder tempoet, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim.

