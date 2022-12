Frende Forsikring: Nordmenn har farlige vaner bak rattet

– Det er en «skal bare»-holdning her. Du skulle jo bare lese meldingen fra sønnen din før du hadde stoppet helt opp. Eller sjekke hvem som ringer mens du ligger rolig i høyrefeltet i tunnelen. Eller bare svare sjefen og si at du var to minutter forsinket, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

En undersøkelse fra Norstat finner at halvparten av nordmenn sjekker mobilen i kø eller ved rødt lys, en av tre skriver eller leser SMS i kø eller ved rødt lys, og to av fem bruker mobilen uten håndfri.

– Men plutselig smeller det. Du følger ikke nok med på veien når du bare skal sjekke noe, sier han.

Undersøkelsene viser at det nordmenn er mest redd for i trafikken, etter rusede sjåfører, er andre bilister som bruker mobilen mens de kjører.

Boten for å bruke mobiltelefon i bil koster deg i dag tre prikker i førerkortet og 7.450 kroner. Likevel finner undersøkelsen at sju av ti nordmenn ikke vet hva straffen for mobilbruk i bil er.

– Da oppleves ikke straffen som en sterk nok trussel. Poenget med strengere straff er at det skal være avskrekkende. Det er samfunnets metode for å si at vi ikke godtar det, sier fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

