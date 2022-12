Avhørsekspert: Birgitte-saken utløste endring av norske avhørsmetoder

Det sa avhørsekspert Asbjørn Rachlew som tirsdag vitnet under den 18. dagen av rettssaken mot 52-åringen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Rachlew begynte som drapsetterforsker på tiden da drapet på Karmøy skulle løses, men har siden den gang blitt en foregangsmann for å hindre falske tilståelser og med å reformere politiets avhørsmetoder.

Etter nesten to år pågrep politiet fetteren til Birgitte Tengs, som da fremdeles var i tenårene og presset ham gjennom flere uker med lange avhør. Til slutt tilsto han å ha drept kusinen.

– Han var i 38 avhør om samme sak. Det er et ekstremt antall. Det var over 200 timer med avhør og i en periode ble han avhørt 17 dager i strekk, fortalte Rachlew i retten.

– Boblen som sprakk

Avhørene ble ledet av den mest erfarne av drapsetterforskerne fra Kripos. Under rettssaken trakk fetteren tilståelsen og i lagmannsretten ble han frikjent for straff.

– Birgitte-saken var boblen som sprakk. Det var nødvendig, men det var smertefullt, sa Rachlew.

Rachlew fortalte om hvordan etterforskerne på den tiden gikk hardt inn for å få alle som var siktet i en straffesak til å tilstå. Grunnholdningen var at alle var skyldige og det fantes bare erfaringsbasert kunnskap om avhør, som bare gikk ut på å få den siktede til erkjenne.

– Ingen tenkte at det var mulig å tilstå et drap man ikke hadde begått, sa Rachlew og viste til flere andre velkjente saker som Fritz Moen-saken, Thomas Quick-tilståelsene og guttene som ble avhørt i Silje-saken i Trondheim.

Nevnte Viggo Kristiansen

Rachlew nevnte også saken der Viggo Kristiansen neste uke ventelig vil bli frifunnet for drap og voldtekt i Baneheia i mai 2000.

Kristiansen ble dømt utelukkende på bakgrunn av Jan Helge Andersens tilståelse. I ettertid ser man at domfellelsen skjedde til tross for at det ikke fantes støtte i tekniske spor.

– Denne høsten har vært tung for alle som er opptatt av rettssikkerhet i Norge, sa Rachlew.

(©NTB)