Like mye senfølger etter omikronsmitte som av deltaviruset

– Vi fant at risikoen for typiske senfølger som ble diagnostisert hos allmennlege etter covid-19-infeksjon var den samme uansett om man hadde vært smittet av omikron eller delta, sier forsker Karin Magnusson ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Forskere fra blant annet FHI har fulgt 1,3 millioner nordmenn i 126 dager etter at de testet seg for viruset, og studert kontakten med allmennlegen for typiske senfølger i opptil 126 dager etter testdato.

Senfølgene som ble undersøkt var utmattelse, hoste, muskel- og skjelettsmerter, hjertebank, kortpustethet, angst og depresjon og konsentrasjonsvansker.

Det var likevel en forskjell. Omikron-smittede hadde lavere risiko for å dra til legen med symptomene når det hadde gått 90 dager eller mer. Det var også lavere forekomst av muskel- og skjelettsmerter 90 dager eller mer etter omikroninfeksjon, enn det var 90 dager etter deltainfeksjon.

– Til sammen betyr funnene at omikron vil gi en like stor, eller noe lavere langvarig belastning på primærhelsetjenesten som følge av senplager enn hva delta vil gi, men forskjellen mellom virusvariantene er ikke stor, sier Magnusson.

