Kraftig fall i boligprisene – verste november siden finanskrisen

– November er normalt en svak måned prismessig. Men dette er en svak prisutvikling til å være november, kun slått av 2008, sa administrerende direktør Henning Lauridsen da han la fram de siste tallene for boligmarkedet mandag.

Boligprisene falt med 2,2 prosent siste måned, mens den sesongjusterte fallet var på 0,9 prosent. Bare en gang tidligere har vært en enda svakere utvikling på Eiendom Norges målinger – det var noen uker etter at den globale finanskrisen eksploderte høsten 2008.

Så langt i år har boligprisene steget med 2,4 prosent.

De siste tre månedene har boligprisene falt 6,5 prosent og enkelte områder har nå negativ tolv måneders vekst. Eiendom Norge tror at prisutviklingen i 2022 som helhet kan ende i en relativt flat vekst. Mange områder vil regne med negativ prisutvikling, understreker Lauridsen.

[ Varslet trekk av strømstøtte i sosialhjelpen: – Så smålig at jeg har ikke ord ]

– Med høyere rente er det ikke unaturlig at boligprisene korrigeres, men et stort boligprisfall vil få negative konsekvenser for norsk økonomi gjennom både lavere konsum og lavere boligbygging, sa han.

[ – Signalet fra oss blir da «selg først, så får du sannsynligvis lån. Hvis ikke, kan du ikke få lån» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen