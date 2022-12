Helsetilsynet starter undersøkelser etter metoo-anklager mot psykiater

– Når sånne opplysninger kommer fram i det offentlige rom, så forplikter det tilsynsmyndighetene til å undersøke nærmere, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn til avisen.

Det var i forrige uke at Rød-Larsens intervju med danske avisen Information skapte blest i mediene. Der fortalte forfatteren at hun i arbeidet med romanen «Diamantkvelder» skjønte at det hun skrev om, handlet om hennes egen opplevelse med en psykiater. Hun hevder at psykiateren skal ha seksuell utnyttet henne da hun var ung.

Andresen forteller at Helsetilsynet tok kontakt med Rød-Larsen, som sier til VG at hun er glad det skjedde.

– Vi må ha navn og konkrete saker for å gå inn i saker. Vi kan ikke agere på rykter eller romanstoff. Derfor har vi tatt kontakt med Hilde Rød-Larsen og spurt om hun vil snakke om det. Det svarte hun ja på, og hun har bekreftet hvem det handler om, sier Andresen til VG.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, sier hans klient er trygg på at han ikke har gjort noe som berører det helserettslige eller etiske regelverket, og at psykiateren er trygg på at undersøkelsen ikke vil få noen konsekvenser for ham.

– Det trer i kraft bare hvis det dreier seg om pasientrelasjoner, og dette er ikke en pasientrelasjon. Dette er personlige forhold mellom to samtykkende voksne personer, som ligger langt tilbake i tid. Det er meget viktig å understreke at det ikke har vært en pasient/behandler-relasjon, sier han.

