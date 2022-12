Helsedirektoratet ber helsearbeidere ta influensavaksinen

De viser til at den lave vaksinasjonsgraden fører til økt press på helsetjenester, og at flere i risikogruppene blir smittet.

– Helsedirektoratet har en klar oppfordring nå før jul. Vi vil sterkt anbefale at helsepersonell tar årets influensavaksine. Det skal være spesielle grunner til at man ikke gjør det, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i en pressemelding.

I spesialhelsetjenesten har 41 prosent tatt vaksinen, mens tallet i primærhelsetjenesten er helt nede på 24 prosent. Folkehelseinstituttet (FHI) har sagt at de forventer at årets influensasesong starter i midten av desember.

– Vi vil at helsearbeidere holder seg friske for å unngå høyt sykefravær med influensa under en bølge med korona og RS-virus. Dersom dette skjer, vil presset på helsetjenester som allerede er belastet, føre til alvorlige konsekvenser, tilføyer Torgersen.

