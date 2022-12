Forbrukerministeren mener strømselskapene må rydde opp i avtalene sine

– Jeg er glad for at tilsynet følger opp de utfordringene som blir avdekket og slår hardt ned på lovbrudd, skriver barne- og familieminister Toppe i en epost til Dagens Næringsliv. Hun er også minister for forbrukersaker.

Fredag varslet Forbrukertilsynet en bot til Tinde Energi på 3 millioner kroner etter at strømselskapet endret fastpriskundenes vilkår. Også selskapets daglige leder, Raymond Henriksen, ble varslet om en personlig bot på 400.000 kroner. Henriksen selv sier at vilkårsendringene Tinde Energi har varslet fra nyttår, er marginale.

– Jeg mener også at strømbransjen har en jobb å gjøre med å rydde opp og sørge for at de har forbrukernes tillit. Jeg forventer at alle aktørene i bransjen opptrer ryddig og etterrettelig i møtet med forbrukerne i en tid der mange er urolige for økende priser, legger Toppe til.

