Denne uka blir det flere ruskontroller i trafikken

I aksjonsuka blir ruskontrollene intensivert over hele Europa.

– En ruspåvirket sjåfør utsetter ikke bare seg selv, men også andre trafikanter for fare. Vi ber alle om å bidra til trafikksikkerheten ved å kjøre rusfri, sier sjefen i Utrykningspolitiet (UP), Knut Smedsrud, i en pressemelding.

Høy risiko

UP viser til at risikoen for å bli innblandet i en trafikkulykke er 68 ganger høyere for en ruset fører enn for en edru fører, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk Institutt.

I pressemeldingen, som er sendt av Utrykningspolitiet og alkovettorganisasjonen Av og til, skriver de at betydelig flere er blitt tatt i ruskontroller i år enn i fjor.

Fra januar til oktober i år ble 9.822 personer anmeldt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Til sammenligning ble 8.051 personer anmeldt for ruskjøring i den samme perioden i fjor.

Mange tar sjansen

En undersøkelse som er utført i år, viser at det ikke er uvanlig at folk kjører, selv om de tror de kan være påvirket av alkohol. I undersøkelsen, som er gjort for Av og til, svarer 13 prosent at de har kjørt bil dagen etter å ha drukket alkohol og vært usikre på egen promille.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i Av og til er bekymret for tallene.

– Er du i tvil, ikke kjør bil. Du kan ikke basere deg på «tolvtimersregelen», eller satse på at promillen er ute av kroppen, sier hun i pressemeldingen som organisasjonen har sendt ut sammen med UP.

