Russere ville bygge kapell ved norsk radaranlegg

I Norges østligste by Vardø ligger to Globus-radaranlegg. De betjenes av norsk etterretning, men er bygget i samarbeid med det amerikanske forsvaret. Ifølge BarentsObserver forsøkte russerne i 2017 å få bygget et kapell i Vardø. Tomten som ble pekt ut ligger like ved radaren.

– En komité i kommunen så på mulig tomt for å få bygget et kapell for den russisk-ortodokse kirken i Vardø. Dette var på Finnmarks tusenårssted, som er knyttet til den omfattende handelen mellom Nord-Norge og Russland før revolusjonen i 1917, forteller ordfører Ørjan Jensen (MDG) til Dagbladet.

Nå sier han til avisen at det planene ikke blir noe av.

– Etter invasjonen av Ukraina er det helt uaktuelt å få oppført et slikt kapell her i byen. Det er ikke noe vi jobber med lenger nå, slår Jensen fast.

Den russisk-ortodokse kirken er kjent for å være tett på russiske myndigheter, militæret og etterretning.

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier at russerne dessverre klarte å utnytte åpenheten i Norge til å etablere seg i nærheten av viktig infrastruktur.

Ulriksen viser til det gamle menighetshuset kirken har kjøpt i Dolviken i Bergen, med full utsikt til Sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern, som «kroneksempelet». Dagbladet omtalte eiendomskjøpet i oktober.

[ Norge sender rakettvåpen for 280 millioner til Ukraina ]