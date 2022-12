Norge sender rakettvåpen for 280 millioner til Ukraina

Innkjøpet blir presentert i statsbudsjettet som Støre-regjeringen la fram fredag i forrige uke. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) opplyser at regjeringen har omdisponert midler på årets budsjett for å kjøpe inn to våpen som skal doneres til Ukrainas hær:

* M72, et skulderfyrt engangsvåpen som særlig blir brukt mot pansrede kjøretøy.

* M141 en enkeltskudd, skulderfyrt rakettkaster, blir brukt mot tyngre panser.

– Det ukrainske forsvaret har stort behov for denne typen våpen, skriver Forsvarsdepartementet (FD) i budsjettproposisjonen.

I budsjettproposisjonen fra FD forklarer regjeringen den siste rakettvåpendonasjonen og tidligere våpendonasjoner med at «vi står overfor en grunnleggende og alvorlig rivalisering om verdier og verdisyn. Krigen i Ukraina er en del av dette bildet».

Våpnene Norge nå gir til Ukraina blir produsert ved Nammos anlegg i Norge og USA, opplyser pressekontakt Thorstein Korsvold i Nammo til Vårt Land.

Per november 2022 har Norge blant annet donert 4.000 panservernvåpen av typen M72, 22 artilleriskyts av typen M109, 14 pansrede IVECO-kjøretøy, mikrodroner av typen Black Hornet, rundt 160 Hellfire-missiler og utstyr som hjelmer, vester og feltrasjoner. Det går fram av en liste fra Forsvarsdepartementet.

[ Juleforberedelsene i gang i Ukraina: – Vi kan ikke la Putin stjele jula vår ]