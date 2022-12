Aps partisekretær mister nattesøvnen av dårlige målinger: – Gjør skikkelig vondt

– Det er klart at dette er et kraftig signal fra folk om at det er noe de er misfornøyde med. Da skal vi lytte, sier hun i et intervju med Dagbladet.

De elendige Ap-målingene går ikke upåaktet hen hos Stenseng. Men krisemålingene har en dobbeltvirkning, understreker hun.

– Man blir nedslått og det skaper frustrasjon. Men samtidig så blir man mer kampklar også. Det samler laget. Nå skal vi jaggu kjempe.

Onsdag kom nok en bunnotering for Arbeiderpartiet. Etter å ha vært nede på 15- og 16-tallet de siste ukene, ble de nå målt til bare 17,1 prosent – tidenes dårligste måling for NRK og Aftenposten.

– Målinger på 15-tallet gjør skikkelig vondt og jeg tar på ingen måte lett på det. Jeg sover dårlig om natta etter sånne målinger, men jeg sier likevel ikke at det er krise i Ap, sier hun.

På spørsmål om hvorfor hun ikke mener det er krise, peker Stenseng på at både hun og partiet fortsatt har klare mål og en stor tro på eget prosjekt.

