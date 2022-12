Ap-topp dropper privat Facebook-profil etter netthets

– Det offentlige ordskiftet har utviklet seg på en slik måte at jeg ikke lenger bruker denne profilen i særlig grad. Hets i bursdagsinnlegg til familiemedlemmer er ikke ok, rett og slett, skriver Tuva Moflag på sin private Facebookprofil.

Ap-toppen, som er arbeids- og sosialpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget, har lenge vært aktiv på sosiale medier, og har blant annet brukt sin private profil til å dele små innblikk og situasjoner fra sin hverdag som firebarnsmor og toppolitiker. Men nå er det altså slutt.

Etter å ha mottatt mye netthets, for eksempel på bursdagshilsener til familiemedlemmer, velger hun nå å ikke lenger være aktiv på sin private profil for å skjerme familien.

Hardt ordskifte

Ovenfor Dagsavisen utdyper Moflag hva som har skjedd.

– Tross et ganske hardt ordskifte trives jeg i sosiale medier. Det er viktig å være til stede på Facebook og Twitter. Der får jeg mange viktige tilbakemeldinger fra folk jeg ellers ikke ville møtt. Jeg vil fortsatt bruke sosiale medier, men jeg vil nå ikke lengre legge ut offentlige innlegg på min private profil, jeg vil rydde opp i vennelista og kanalisere mest mulig til politikerprofilen min, sier Moflag.

Grunnen er altså at folk hun ikke kjenner blant annet har oppsøkt gamle, private poster, som bursdagshilsener til familiemedlemmer for å hetse Ap-politikeren.

– Det er som en digital variant av at noen kommer inn i et privat bursdagsselskap og begynner å skrike. Folk har ikke så mange sperrer på sosiale medier, sier Moflag.

Politikeren understreker at hun fortsatt vil være aktiv i sosiale medier, men at den private profilen hennes nå kun skal brukes til nettopp private formål, som å holde kontakten med ishockeygruppa eller korpset til ungene.

Vant til netthets

Selv om hun avdramatiserer hendelsen sier hun at hun opplever en del netthets.

– Jeg får meldinger om at jeg er landsforræder eller nazist, og jeg blir bedt om å forlate landet. Det kan være både på Facebook, Twitter eller i meldinger i innboksen. Det som har skjedd et par ganger nå er at folk har oppsøkt gamle statuser. Jeg husker ikke akkurat hva de skreiv, men det var ikke spesielt hyggelig, sier hun.

I dag ble jeg kalt for Sarah Palin 😅 Nu vel. Men Jordal Amfi funka som kontor noen timer i kveld 🏒🥅 pic.twitter.com/BAx8zHTtt2 — Tuva Moflag (@TuvaMoflag) November 14, 2022

Hun kan også oppleve å få en del stygge kommentarer som handler om klær, utseende eller stygge karakteristikker av kollegaer.

– Det er litt sykt å si det, men jeg er blitt vant til å få hets. Da jeg ble spurt om å stille til valg som ordførerkandidat i 2014 måtte jeg gå en runde med meg selv fordi jeg veit hva folk kan bli utsatt for i politikken. Orket jeg egentlig å stå i det? Ville jeg bli redd? Men jeg kom fram til at dette ville jeg prøve. Det som er rart er at det jeg fryktet i 2014 har jeg blitt vant til, sier Moflag.

Mer trøkk

Som arbeids- og sosialpolitisk talsperson i Ap har Moflag vært svært synlig i høstens fattigdomsdebatt. Hun opplever ikke at det har blitt mer hets som følge av den debatten, men sier det er blitt mer trøkk på sosiale medier.

– Folk som er fattige og sliter opplever jeg på ingen måte at utsetter meg for hets. De jeg har kommet i dialog med opplever jeg at har en del frustrasjon, sårbarhet og desperasjon jeg mener at det er viktig at vi politikere får høre om. Jeg har ikke opplevd noe ufint der. Det er noen andre som står for hetsen enn de som har det verst sjøl, sier hun.

Og hun understreker at rene politiske tilbakemeldinger og kritikk av Arbeiderpartiets og regjeringens politikk må hun og andre politikere tåle.

– Ærlige tilbakemeldinger fra folk som har det vanskelig er ikke hets, sier Moflag.

