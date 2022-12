Venstre vil ha Ukraina-bistand på plass før jul

– Verdens matvareprogram sier at vi nå står i den største matkrisen i moderne historie. Vi er derfor nødt til å hjelpe her og nå. Vårens forliksløsning vil komme for sent, framholdt Venstre-leder Guri Melby i finansdebatten i Stortinget torsdag.

Hun mener det er synd at regjeringspartiene og SV ikke kom med konkrete bistandsløfter til Ukraina i budsjettavtalen som kom på plass tirsdag.

– Men de har en sjanse til før jul, sier Melby og peker på at et justert 2022-budsjett er det siste Stortinget skal behandle før juleferien.

Da skal det etter planen overføres store summer til oljefondet.

– I år må det bety flere titalls milliarder til bistand for Ukraina og verdens fattige, som følge av Norges ekstraordinære høye petroleumsinntekter, mener Melby.

