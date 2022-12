Nikolai Astrup var én stemme unna internasjonal toppjobb

Høyres tidligere utviklingsminister var Norges kandidat til å bli sjef fro OECDs utviklingskomité DAC, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Avstemmingen onsdag kveld viste at den danske diplomaten Carsten Staur vant med 16 stemmer etter avstemmingen blant de 31 landene.

Den formelle beslutningen tas 6. desember basert på avstemmingen.

Fra tidlig i høst har regjeringen, med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i spissen, jobbet for Astrups kandidatur overfor medlemslandene i DAC.

Staur har en lang diplomatisk karriere bak seg fra utviklingsfeltet og var statssekretær i dansk UD i seks år før han i to omganger var FN-ambassadør.

DAC er et forum som har utarbeidet felles retningslinjer for hva som klassifiseres som offisielt godkjent bistand. Det ble opprettet i 1960 som en administrativ del av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og har 24 medlemsland som sine største bistandsgivere. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og FNs utviklingsprogram har observatørstatus.

Tidligere SV-leder Erik Solheim hadde den samme jobben fra 2013 til 2016.

