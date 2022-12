Frp anklager Støre for gassbløff

Støre var i Tyskland onsdag og møtte statsminister Olaf Scholz. Støre sa da at oljekompromisset med SV om å utsette 26. konsesjonsrunde ut denne stortingsperioden, ikke har betydning for Norges eksport av gass til Europa.

– Jeg opplever vanligvis Støre som en redelig mann, men dette fremstår som ren bløff. Selvsagt vil en letestans i nye felt på norsk sokkel fram til 2025 påvirke Norges langsiktige evne til å eksportere gass til Europa, sier Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland. Han representerer Rogaland på Stortinget.

– Store deler av oljenæringen og Støres egne kamerater i LO var krystallklare på at dette vedtaket vil ramme bransjen negativt. Da henger det ikke på greip at vi har en statsminister som nå forsøker å spinne en historie til våre allierte om at det er «business as usual», når SV har fått et tydelig gjennomslag for innstramninger, sier Halleland.

Saken fortsetter under videoen

Støre sa i Berlin at Norge skal gjøre alt for å opprettholde den høye aktiviteten. Siden Ukraina-krigen startet har Norge økt gasseksporten med 10 prosent.

– Vi kommer til å ha stor aktivitet på norsk sokkel, sa han med henvisning til oljeskattepakken fra 2020 og leting i såkalte modne områder.

[ Kommentar: En skadeskutt regjering må feire sine seire ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Tidligere Ap-topp lanserer Tonje Brenna som partiets neste leder ]