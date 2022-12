FHI: Svak koronaøkning – rask økning i influensa

FHI venter at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember.

– Det haster nå å vaksinere seg mot influensa for dem som er i risikogruppene blant barn og voksne. Det er fortsatt viktig med oppfriskningsdose med koronavaksine for de som er anbefalt dette for å redusere følgene av koronaepidemien i vinter, melder FHI.

Når det gjelder influensavaksine, opplyser FHI at det fortsatt er altfor lav dekning blant helsepersonell, barn med risikofaktorer, eldre og andre risikogrupper.

– Vi ber kommuner og helseforetak legge til rette for rask influensavaksinering, skriver FHI.

En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at covid-19-epidemien og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 øker svakt.

– Situasjonen er uforutsigbar. SARS-CoV-2 virusvarianter som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling, dominerer nå i Norge. Det kan føre til ytterligere økning av epidemien. Variantene ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom, heter det.

