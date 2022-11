Voi-sjef Christina Moe Gjerde kåret til årets ledertalent av E24

I juryens begrunnelse skriver de at Gjerde er årets ledertalent med store bokstaver. Under hennes ledelse har de gått fra 30 til 400 ansatte. Som Norden-sjef har Moe Gjerde budsjettansvar for en omsetning på over 400 millioner kroner. I fjor økte inntektene til selskapet med over 55 prosent, skriver E24.

Juryen trekker samtidig fram Gjerdes evne til å håndtere kritikken elsparkesykkel-bransjen har fått de siste årene.

«I en bransje som har møtt mye kritikk har hun også klart å snu kritikere til fans på tvers av myndigheter, samarbeidspartnere og befolkningen generelt», skriver de.

