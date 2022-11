TV 2: Politileder dømt til fengsel for grovt underslag

Politilederen er dømt for å ha kjøpt inn utstyr for 680.000 kroner og tatt med seg store verdier hjem, melder TV 2. Han solgte varer for over 226.000 kroner på finn.no.

Påtalemyndigheten ba om ni måneders ubetinget fengsel for tiltalte, noe mannen ifølge Sunnmørsposten mente var for streng straff. Han ble dømt til sju måneders ubetinget fengsel i stedet, men må betale tilbake 401.000 kroner, slik Møre og Romsdal politidistrikt ba om.

Den tidligere politilederen tilsto underslag for 682.000 kroner. Han har erkjent at han stjal klær, lykter, belter og annet utstyr fra politiets lager. Ombygging og flytting skal ha gjort at han kunne holde på lenge uten at tyveriene ble oppdaget.

– Jeg passerte en grense, der jeg løy overfor meg selv for å akseptere det jeg gjorde, og tenke at det var greit, forklarte den tidligere politilederen i retten tirsdag.

