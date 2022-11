Politibetjent avfyrte vådeskudd – får ikke straff

Politibetjenten hadde glemt at magasinet satt i våpenet da vedkommende trakk av med pistolmunningen rettet mot betonggulvet i kjelleren, skriver NRK.

– I strid med prosedyrene for tømming av pistol unnlot hen å undersøke om magasinet sto i våpenet. Hen utførte heller ikke en tilfredsstillende «press check», ettersom hen da ville ha sett at det sto en patron i kammeret. Videre unnlot hen å foreta nedspenningen mot absorberende materiale, i dette tilfelle nedspenningstønnen som var plassert i garasjen, noe som er i strid med sikkerhetsreglene for behandling av skytevåpen, skriver Spesialenheten.

Men ettersom de kaller tjenestefeilen for et tilfelle av grov uaktsomhet, slipper betjenten straff. Istedenfor sendes saken til Vest politidistrikt for «administrativ vurdering».

Hendelsen skjedde i februar i år. Det var Bergensavisen som omtalte saken først.

