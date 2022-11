Nok en bunnotering for Arbeiderpartiet

17,1 prosent er tidenes svakeste Ap-tall på en Norstat-måling for Aftenposten og NRK. Ap har nå vært under 20 prosent i fem måneder på rad.

– Det er en dramatisk dårlig situasjon, sier Johannes Bergh. Han er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Bakgrunnstallene viser at halvparten av Ap-velgerne fra stortingsvalget i fjor har forlatt partiet, noe Bergh kaller en «sjokkerende utvikling» for et parti i regjering. Og denne målingen er ikke den verste: Ap fikk nylig 15,4 og 16,7 prosent i målinger i henholdsvis Vårt Land og Nettavisen.

Høyre tilbake

Regjeringspartneren Senterpartiet går fram 1,6 prosentpoeng til 5,9 prosent, noe som kan se ut som et nytt normalnivå for partiet som fikk 13,5 prosent ved valget i fjor.

Høyre går markert tilbake fra forrige måling, men er fortsatt over 30 prosent. Det har de vært på fire av de fem siste målingene.

Mandatberegningen gir de fire partiene på borgerlig side 90 mandater og flertall på Stortinget til tross for at Frp og Høyre samlet mister 4,2 prosentpoengs oppslutning.

Tallenes tale

Blant stortingspartiene er MDG og Kristelig Folkeparti under sperregrensen på denne målingen, slik de to partiene har vært på mange målinger i høst.

Hele målingen, endring fra november i parentes:

Rødt 7,3 (+1,4), SV 8,6 (+0,2), Ap 17,1 (-1,1), Sp 5,9 (+1,6), MDG 3,9 (+0,2), KrF 3,4 (-0,2), Venstre 4,6 (+1,2), Høyre 30,1 (-2,3) og Frp 12,8 (-1,9).

Demokratene og Industri- og næringspartiet (INP) får begge 1,7 prosent på målingen. Pensjonistpartiet måles til 1,4 prosent.

Målingen er gjennomført av Norstat fra 22. til 27. november. 947 personer er spurt. Feilmarginen er mellom 0,9 og 3,5 prosentpoeng, ifølge NRK.

