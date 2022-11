Naturvernforbundet: – Altfor høye jaktkvoter på ulv

1. desember starter jakten på ulver utenfor ulvesonen. Rovviltnemndene har bestemt at inntil 31 ulver kan skytes under jakten som pågår til 31. mai neste år. Rovdyrnemndene har samtidig vedtatt at inntil 26 ulver i til sammen fire familiegrupper skal kunne skytes inne i ulvesona. Denne jakten varer fra 1. januar til 15. februar.

Naturvernforbundet mener at kvotene er altfor høye og har påklaget saken til Klima- og miljødepartementet.

– Hvis kvotene ikke endres, vil det ramme de norske ulvene hardt. Ulven er kritisk truet, og Norge har forpliktet seg til å ta vare på bestanden, både gjennom eget lovverk og Bern-konvensjonen, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Til sammen kan inntil 57 ulver bli skutt i Norge i vinter. Naturvernforbundet skrivet at det per 31. mars var kjent 30 til 31 helnorske levende ulver i Norge.

– Den samlede belastningen blir altfor stor når 57 dyr av en kjent helnorsk bestand på 30 til 31 ulver vedtas skutt, sier Gulowsen.

