DNA-ekspert avviste at sporsmitte fra Tengs-tiltalt kunne skjedd

Bjørnstad er rettsgenetiker ved Oslo universitetssykehus og vitnet onsdag i rettssaken mot 52-åringen som er tiltalt for drapet i 1995. Under en flere timer lang sakkyndigforklaring i Haugaland og Sunnhordland tingrett avviste Bjørnstad at prøven kan ha blitt forurenset med DNA-fra 52-åringen i tiden fra den var blitt frosset ned i 1996 og fram til 2017 da den ble tatt fram og analysert på nytt.

– Den kan ikke hos oss ha blitt kontaminert av den tiltalte, svarte Bjørnstad.

Det er funnet av mannens Y-kromosom i en sporprøve fra strømpebuksa til Birgitte Tengs som har ført til tiltale i den 27 år gamle drapssaken.

Mannen nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til beskyldningene om at han skal ha drept Birgitte Tengs. Hans forsvarere har angrepet påtalemyndighetens DNA-bevis med påstander om at det må skjedd gjennom en oversmitting eller at prøven kan ha blitt forurenset gjennom politiets eller teknikeres håndtering.

