Ny bibliotek-pris til Steffen Kvernelands «En frivillig død»

«En frivillig død» er en sterk historie om en far som tar sitt eget liv – Kvernelands egen far. Kverneland eksperimenterer med bruk av familiefotografier, og spenningen i tekst og bilder brytes opp med humor.

Det var en glad prisvinner som entret scenen i Bærum bibliotek.

– Det er helt overveldende rett og slett. Jeg er kjempeglad, sa Kverneland etter å ha fått prisen.

– Jeg var veldig glad i faren min, og jeg tenkte det var et godt utgangspunkt. Det er jo han som var offeret, og det ville jeg gjerne ha fram, sa Kverneland blant annet om boka.

Tegneseriens kraft

Han forteller om en lang prosess med boka, og mye jobb med både tekst og bilder. Han er spesielt glad for en pris hele fire år etter at boka kom ut.

– Da er den jo ikke glemt!

Kverneland er blant Norges mest anerkjente tegnere innen serieformatet, og han er særlig kjent for «Munch» (2013), som er oversatt til elleve språk.

– Vinnerboka viser at en personlig tragedie kan bli allmenngyldig og viktig – og til og med morsom. Selv om boken har et bakteppe av uendelig tristhet, blir vi også oppløftet og fylt med viktig kunnskap. Det er en skarp og rørende bok med et vakkert farsportrett. Og boka «En frivillig død» viser også med tydelighet hvilken kraft tegneserien som sjanger har, heter det i begrunnelsen for prisen.

Bokinteressert kronprinsesse i salen

Ti bøker var nominert til Bibliotekprisen. Vinneren ble kunngjort på Bærum bibliotek onsdag kveld med den litteraturinteresserte kronprinsesse Mette-Marit til stede. Hun har avslørte overfor NTB at hun ikke hadde lest alle de ti nominerte bøkene. Deretter hilste hun på alle de nominerte og prisvinner Steffen Kverneland.

Landets åtte største bibliotek har tatt initiativ til prisen, på vegne av alle landets folkebibliotek. Både boklånere og ansatte på bibliotekene har vært med å stemme fram vinnerboka.

Prisen skal enten gå til en forfatter eller en oversetter og skal heretter deles ut hvert år.

