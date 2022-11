Opposisjonen misfornøyd med pristiltak og klimapolitikk

Høyres nestleder Henrik Asheim gratulerer SV med gjennomslag for flere tiltak i sosialpolitikken, men er misfornøyd med budsjettets skattepolitikk. Partiet frykter at det skaper usikkerhet i næringslivet. I tillegg kommenterer de den såkalte «exit-skatten» som er ment å ramme rike nordmenn som flytter til Sveits.

– Problemet med det store omfanget av norske investorer som har skapt store verdier flytter til Sveits er politikerskapt. I stedet for å føre en forutsigbar skatte- og næringspolitikk leter venstresiden nå desperat etter raske måter å straffe folk på, sier Asheim.

– Regjeringen og SV later som de gjør noe for de som sliter med høye priser, men dette vil ikke hjelpe for de aller fleste med helt vanlige inntekter. De gir med den ene hånden og tar dobbelt tilbake med den andre. SV er med på å øke folks utgifter ved at det blir høyere skatt for enda flere, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi (Frp).

Partiet er heller ikke fornøyd med kutt i veibygging og utsettelse av 26. konsesjonsrunde, og mener det siste er «godt nytt for Russlands energikrig».

Rødt: – Redder ikke jula for vanlige folk

Venstre er også misfornøyd med skatteøkningene, og misliker særlig senkede dieselavgifter. Samtidig skryter man blant annet av at SV har fått snudd regjeringens forslag om kutt i naturvern.

– Vi har en regjering som bare ser bakover, og ikke har noe prosjekt utover å styre. SVs bidrag til prosjektet er å øke skattene og den offentlige pengebruken enda mer. Dette er gal kurs for Norge, sier nestleder Sveinung Rotevatn.

Rødt skryter av at dagpengekuttet blir reversert, og at det blir økte overføringer til minstepensjonister og uføre på minstesats. Samtidig mener de det er store hull i budsjettets tiltak for å møte økte priser.

– Dette budsjettet redder ikke jula for vanlige folk, dessverre. Det er en klar forbedring, men mange går fortsatt en tøff jul og et tungt nytt år i møte, sier nestleder Marie Sneve Martinussen.

MDG: – Savner de store grepene

Regjeringspartiene og SV er blant annet enige om at 26. konsesjonsrunde for oljeleting utsettes til slutten av stortingsperioden.

– SV har fått til mye viktig for de som er sliter mest i samfunnet. Det er bra! Men: jeg savner de store grepene. Selv om det er bra at 26. konsesjonsrunde utsettes ut stortingsperioden, så er statsministeren tydelig på at det fortsatt er full fart for mer oljeleting. Det er ikke en ny grønn retning, sier finanspolitisk talsperson Lan Marie Berg i MDG.

Kristelig Folkeparti ønsket seg større økninger i barnetrygda og strømstøtte. I tillegg er de misfornøyde med SVs gjennomslag i bistandspolitikken.

– I en tid der enda flere mennesker lever i ekstrem fattigdom og krigen i Ukraina krever enorm humanitær hjelp er jeg utrolig skuffet over å se at SV feiler i å få AP og SP til å oppfylle bistandsmålet. At også SV nå har kjøpt argumentet av at Norge er blitt for rike til å kunne gi én krone av hver hundrelapp vi tjener til verdens fattigste er bare trist, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

