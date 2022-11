Odd Roger Enoksen tilbake i offentlig verv

Odd Roger Enoksen (Sp) trakk seg i april som forsvarsminister i Støre-regjeringen. Bakgrunnen var VGs avsløring om Enoksens forhold til en 18 år gammel kvinne da han selv var en 50 år gammel gift statsråd tidlig på 2000-tallet. Avsløringen ble fulgt av et varsel fra tidligere Sp-politiker Hilde Lengali.

Nylig fikk Enoksen et offentlig styreverv i kraftselskapet Nordkraft.

Elin Vinje Jenssen stiller i en kronikk i Nord-Norsk debatt seg kritisk til at Enoksen får tillit fra det offentlige et halvår etter at han gikk av som forsvarsminister. Det sender uheldige signaler til kvinnene som sto fram, mener hun.

– Enoksen har kompetanse på mye. Men det er veldig mange andre i Nord-Norge som kunne gått inn i dette styret, sier Jenssen til NRK.

Enoksen ønsker ikke å kommentere sitt nye styreverv eller kritikken som blir rettet mot ham.

Journalist og mediekritiker Anki Gerhardsen mener spørsmålene som reises i debatten, er ubehagelige.

– Det er noe med viljen til å fravike de humane prinsippene som rettsstaten er bygget på. Lovbrytere skal tilbakeføres til samfunnet. Det er grunnlaget for vår rettsstat. Det må også gjelde mennesker som har oppført seg upassende, sa Gerhardsen på Dagsnytt 18 mandag.

