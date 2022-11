Femåring kokainforgiftet i Trondheim

– Vi kan bekrefte at minst ett barn under skolealder har fått i seg det som mest sannsynlig er kokain. Vi har mistanke om at et annet barn, en treåring, også har fått i seg stoffet, men det er ikke bekreftet, sier etterforskningsleder Jan Niklas Kjendlie i Trøndelag politidistrikt til Nidaros.

De to barna ble fraktet til St. Olavs hospital av foreldrene torsdag i forrige uke. Nidaros skriver at de hadde febersymptomer, synsforstyrrelser, kjevebevegelser og var urolige. Ett av barna kastet opp. Resultatet av undersøkelsene gjorde at legene tok kontakt med politiet.

Barna var hjemme hos en av foreldrene og samboeren da de ble syke. Samboerparet er nå mistenkt for kroppskrenkelse. Etterforskningslederen sier paret stiller seg uforstående til saken, og de sier de ikke vet hvordan barna kan ha fått i seg noe slikt.

Politiet ransaket boligen til paret etter hendelsen og gjorde et beslag av noe de mener er narkotika. Barnevernet er koblet inn i saken. Ifølge politiet er ikke barna alvorlig skadd.

