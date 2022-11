Lars Petter Solås blir førstekandidat for Oslo Frp

Solås var valgkomiteens forslag, men stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde foreslo Henning Holstad som motkandidat.

Det endte likevel med at Solås vant soleklart over Frp-veteranen, med 41 stemmer mot Holstads 20, under Oslo Frps nominasjonsmøte mandag, skriver Avisa Oslo.

Kort tid før avstemmingen trakk den tredje motkandidaten, lokallagsleder for Sagene og St. Hanshaugen Heidi Hanssen, seg fra å stille. Dermed sto det kun mellom de to gjenværende kandidatene.

Solås brukte sin tid i talerstolen før resultatet ble kjent på å snakke om et tryggere Oslo og det han omtaler som resultatet av «en feilslått integreringspolitikk».

