Gravlykter er en kilde til forsøpling – kråker tar dem med seg fra gravlunder

Stearinen inneholder animalsk fett som er fristende for mange fugler. Fuglene er kreative og tar med seg de lette plastlykkene for å slippe dem i bakken slik at de slår sprekker.

– Plast og mikroplast er en av de største utfordringene i naturkrisen. Hadde de som setter ut gravlys visst at det vil ende opp som mikroplast på en holme i et fuglereservat, tror jeg de hadde tenkt seg mer om. Vi kan ikke skylde på fuglene, men må ordne opp selv ved å endre våre egne handlinger, sier leder Beate Kjerstad i Plastpiratene i en pressemelding fra Hold Norge Rent.

Frivillige ryddere rundt om i hele Norge finner stadig plast fra gravlykter på helt andre steder enn gravplassen, opplyser organisasjonen.

– Hold Norge Rent arbeider kontinuerlig med bevissthet rundt forsøplingsrisiko og her ser vi en enkel og tydelig løsning: Bruk tyngre lykter eller lysholdere som ikke havner like lett på avveie, sier prosjektleder for landsforsøpling og kartlegging i Hold Norge Rent John Harald Sand.

