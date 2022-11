Tuva Moflag er ikke redd for å vise fram den upolerte hverdagen: – Alle strever med noe

Å sortere skittentøy er ikke det festligste du kan gjøre. Men det er like nødvendig som å vedta viktige lover i Stortinget for en firebarnsmor, når det hoper seg opp i gangen og vaskerommet.

– Hverdagen er rimelig hektisk, ja. Med fire barn mellom 8 og 14 år, som alle driver med ulike aktiviteter, føles det som jeg først og fremst driver et logistikk-firma for å få hverdagen til å gå opp. Men det blir også en hverdag du blir vant til, sier Tuva Moflag (43) til LO-Aktuelt.

Vaskerommet blir hennes lille fristed innimellom.

Vaskerommet blir hennes lille fristed innimellom. (Sissel M. Rasmussen)

[ Nytt program mot skolevegring: Ber elevene svare på om de lyver, stjeler og om de har hatet seg selv (+) ]

Må sette grenser

Hun blir heiet fram som firebarnsmor i politikken, men det er ikke alltid like enkelt når du må sette grenser for å prioritere barna. Som da Tuva måtte videre til loppemarked, i stedet for å drikke musserende og være med å feire 110-års jubileet til Norsk Sykepleierforbund. Eksemplene er mange.

Men det gjør også at hun må klype seg i armen når hun sitter i den ærverdige, flotte og høytidelige salen hvor Kongen kommer for å lese trontalen én gang i året. Hvor det er store og viktige debatter og bestemmes hva det skal brukes penger på i kongeriket Norge.

– Her havnet jeg, tenker jeg noen ganger. Da er det viktig å huske hvor jeg kommer fra og hvem jeg representerer. Og at det vi gjør, virkelig betyr noe for folk, sier Tuva Moflag.

Da hun var liten, skulle hun bli statsminister. Eller skuespiller. Alle kan ikke nå toppen i politikken, men mange kan komme ganske nær. Tuva har klart det.

Tuva Moflag har stor respekt for å få lov til å være en av de valgte til Stortinget. – Her må alle opptre med respekt, sier hun. (Sissel M. Rasmussen)

[ Hedvig Montgomery ut mot nytt skolevegringsprogram: – Direkte skadelig for barn (+) ]

Drabantbybarn

Hun vokste opp i en drabantby-blokk et stykke utenfor Oslo, på Langhus, der foreldrene etablerte seg med fire jenter, hvor Tuva er yngst.

Som liten satset hun ikke på å bli god i noe, men prøvde alt som var mulig å utprøve.

Akkurat som hennes egne tvillinger på åtte år, som stadig er på nye aktiviteter på hver sin kant. De to storebrødrene på 12 og 14 har valgt en annen vei. De driver med puck, skøyter og stinkende hockeydrakter som står til lufting i gangen hjemme hos familien Moflag.

Hun priser seg lykkelig over at naboene tilfeldigvis har barn på samme alder og de samme interessene.

– Jeg vil jo ta min del av kjøring, så jeg prøver å stresse hjem for å rekke det. Med dagens teknologi er det heldigvis ikke vanskelig å jobbe fra bilen mens barna er på trening. Jeg har noen timer der med jobbing på telefonen, sier hun.

Erle og Alva skal avgårde, men det er mye som må sjekkes først. Stella venter tålmodig på tur. Hun vet at ungene har førsteprioritet. (Sissel M. Rasmussen)

[ Listhaug og Frp vil skrote fagforeningsdraget ]

Ble ordfører

Som ung voksen fikk Tuva andre planer enn å bli statsminister. Hun tok en økonomisk utdanning og jobbet som journalist, før hun ble ordfører i den daværende Akershus-kommunen Ski. En kommune som senere har blitt en del av Nordre Follo kommune.

Samtidig som hun ble spurt om å være listetopp i kommunen, var hun gravid med tvillinger. Og altså bare noen måneder unna å ha en familie med fire barn i alderen null til seks år.

– Jeg var så godt i gang etter første periode i kommunestyret. Når folk i gruppa også trodde på meg, sa jeg ja.

Partifellene mente det bare ville være en styrke å ha en ung kvinne og småbarnsmor som toppkandidat. Mannen Thomas og familien sa også «kjør på».

Så takket hun etter hvert ja til sikker plass for Arbeiderpartiet før stortingsvalget i 2017. Hun endte opp i helse- og omsorgskomiteen. Og klarte ikke minst å forandre livet for mange foreldre og enslige som sliter med å lage barn på den normale måten.

[ «Å være rik er forjævlig» ]

«Tuva-babyer»

Lykken var nemlig at Fremskrittspartiet valgte å gå ut av regjering. Det åpnet et vindu der Tuva mener regjeringen hadde sviktet. Det gjaldt tidlig ultralyd, assistert befruktning for enslige, eggdonasjon og utvikling knyttet til forskning.

– Saken betydde enormt mye for meg. Selv i dag – mer enn to år etter – får jeg meldinger fra lykkelige foreldre eller enslige som har opplevd et lite under. Noen har sagt at de har fått en «Tuva-baby», sier hun.

Midt i perioden i helse- og sosialkomiteen skjedde det omveltninger i hennes private liv. Mannen Thomas, som aldri hadde vært borte fra jobben eller vært syk tidligere, fikk diagnosen MS. Tuva var veldig påpasselig med å være åpen om akkurat det.

– Vi hadde mye med legemidler å gjøre. Jeg ville for all del ikke bli mistenkeliggjort når det gjaldt det.

[ Inger mistet datteren: – Å ha englevakt, er det dummeste uttrykket jeg vet om ]

Ingen «walk in the park»

Nå er Tuva talsperson for Arbeiderpartiet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Med eget parti i regjering. Det er ingen «walk in the park».

Regjeringen står i et tosidig press med en opposisjon til høyre og en til venstre, samtidig med en internasjonal krise.

Moflag trekker fram noe hun syns er veldig bra: Jobben som Hadia Tajik startet som arbeidsminister før hun trakk seg, og som Marte Mjøs Persen har fortsatt.

– Mange skryter og er takknemlig for den jobben regjeringen gjør på dette feltet, mener Tuva.

Høyest av alt setter hun at karensåret for mennesker på arbeidsavklaringspenger er skrotet.

– Folk kommer ikke nærmere arbeidslivet av å miste både penger og oppfølging fra Nav, mener Tuva.

Hun er også stolt av en rekke andre saker hun har bidratt til å realisere. Pensjon fra første krone, dobbelt fagforeningsfradrag, og styrking av arbeidsmiljøloven.

– Det har virkelig vært en kursendring. Det må jeg si.

[ Ingrid måtte kjøre to timer alene med sitt døde barn i magen ]

Dialog med folket

Tuva Moflag er en politiker som byr på seg selv på sosiale medier. Gjerne med en humoristisk snert på en «bad hair-day», eller med spørsmål om det er slik at folk må ta selfie for at covid-19-vaksinen skal virke.

– Jeg koser meg egentlig litt med det. Det er gøy. Stort sett opplever jeg å ha en fin dialog med folk. For meg blir det en slags digital stand, sier Tuva.

Hun har opplevd å bli kalt nazist i pensjonsstriden. Det gjorde at hun for første gang skjulte samtaler på Twitter. Og hun er blitt kalt landsforræder.

Stella må få en luftetur om morgenen. I dag har Tuva hjemmekontor, så da ble det tur når ungene var ute av huset. (Sissel M. Rasmussen)

Ofte spør hun sine følgere om hva de mener om aktuelle saker.

– Det er alltid viktig å vite hva som rører seg ute blant folk. Velgerne skal være trygge på at vi vil jobbe for å gjennomføre det vi har vedtatt å gå inn for, sier hun.

Hun viser seg ikke alltid fra sin peneste side. Hun forteller at hun innimellom opplever ganske stygge ting. Det går på utseende, klær, og ting hun har sagt. Tuva tror og håper folk synes det er positivt at hun er tilstedeværende. Det er en måte å ha dialog med folket på.

– De er jo arbeidsgiverne mine, sier Tuva.

Hun mener vi lever i et usunt prestasjonssamfunn hvor alle skal ha peiling på vin og musikk. Alle barn skal være sporty, og alle skal elske å gå tur. Men livet er ikke et glansbilde. Alle folk strever med noe, understreker Moflag. Hennes bidrag er å vise fram noe som er upolert. Hun tror folk synes det er litt morsomt. Noen har til og med spurt om hun heller burde vært komiker.

[ Jonis Josef: – Trikset er lav selvinnsikt ]

MDG-leders avgang

I midten av august ble det kjent at Une Bastholm trakk seg som leder i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Tiden strakk ikke til med to små jenter i barnehagealder som hun gjerne vil se mer, og et viktig verv som folkevalgt på Stortinget. Tuva fikk selvsagt med seg debatten rundt denne avgangen.

Arild Hermstad, som av valgkomiteen er innstilt som ny MDG-leder, uttalte at han hadde en fordel fordi hans barn har flyttet ut. Det utsagnet vil ikke Tuva bruke mer tid på.

– Det sitatet ble egentlig litt keitete, og jeg vil ikke henge ham ut for det, sier hun. Demokratiet skal representere et mangfold. På tvers av geografi, alder, kjønn og livssituasjon.

Flere småbarnsforeldre hopper av etter én periode i kommunestyret. Det gir stor utskiftning og lite kontinuitet, påpeker hun.

Hun mener at for kvinner, må «alt» skje mens de er mellom 30 og 40 år. Det kommer med en pris. Da er det vanskelig å ha et perfekt hus og unngå å komme i barnehagen med snørr på buksa. Tuva Moflag synes Une Bastholm var modig som sa fra.

– Den nødvendige balansen var ikke der i hennes liv akkurat nå. Men jeg håper virkelig at hun kommer tilbake, sier Tuva Moflag.

[ Live Nelvik i portrettet: – Jeg var en singel type, som begynte å forakte de som ble forelsket i meg (+) ]

[ «Jonas Gahr Støre klarte å skyte seg selv i foten» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen