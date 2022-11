En person er pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Oslo

Tidlig søndag morgen ble en mann i 20-årene ble skutt og drept like ved Grønland T-banestasjon i Oslo.

Tidligere søndag opplyste politiet at to personer var innbrakt til avhør i saken. Klokka halv sju opplyste politiet til NTB at det operative søket etter gjerningspersonen er avsluttet, men at politiet jobber bredt både med etterretnings- og etterforskningssporet.

– Vi tror ikke det dreier seg om en tilfeldig skyting. Med tanke på det vi har av informasjon, er det ingen grunn til å tro at det er fare for publikum i området, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

