Budsjettforhandlingene flyttes til SMK – partilederne kobles inn

Det var TV 2 som først meldte at forhandlingene blir flyttet. NTB får også dette bekreftet.

Forhandlingene har pågått gjennom helgen. Prosessen flyttes nå til SMK, men det er fortsatt medlemmer fra finanskomiteen på Stortinget som forhandler. Partilederne er påkoblet i prosessen, får NTB opplyst.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har forhandlet siden 7. november for å komme til en avtale om neste års statsbudsjett. Siden Ap og Sp er en mindretallsregjering, må de ha støtte av et annet parti i Stortinget for å få flertall for budsjettet

Det er Eigil Knutsen (Ap), Geir Pollestad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) som har hatt hovedansvaret for forhandlingene.

De tre har hatt møter i helgen. Ifølge TV 2 skal møtene ha vært produktive, men det skal fortsatt være stor avstand både i skatte- og oljespørsmål.

Forhandlingene skulle etter planen ha vært ferdig innen fredag slik at de kunne rekke finanskomiteens innstilling. Nå er neste frist torsdag neste uke, da budsjettet etter planen skal stemmes over.

