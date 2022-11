Forbrukertilliten øker for første gang siden april

Det går fram av forbrukertillitsindeksen (CCI) fra Opinion for november i år, men CCI er fortsatt historisk lav til tross for oppgangen.

Likevel – det kan være et tegn på at norske forbrukere ser et lite lys i enden av det mange opplever som en lang, mørk tunnel, skriver seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

Den negative utviklingen har vært brutt bare to ganger i år, i april og nå i november.

– En indikator på forbrukertillit som derimot ikke går i positiv retning, er synet på husholdningens økonomi i dag, sammenlignet med for ett år siden. Den faller ytterligere i november, og med det til et nytt historisk bunnpunkt, bemerker Høidahl.

