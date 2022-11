Senterpartiet faller mot sperregrensen i ny måling

– Det er for lavt, erkjenner Vedum overfor Dagbladet.

Selv med en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng fra forrige måling i oktober er Rødt med en oppslutning på 5,9 prosent, større enn Sp.

– Hovedjobben for Senterpartiet nå er vise at vi kan gi trygghet for folk. Vi satser på Forsvaret, politi og beredskap, der Høyre kutter kraftig. Vi sikrer matproduksjonen og kutter i avgifter for bøndene, sier han.

Mens Sp faller tungt, er oppslutningen til Arbeiderpartiet stigende. Med en økning på 1,7 prosentpoeng får Jonas Gahr Støre og hans mannskap 19,8 prosent på målingen som Ipsos har gjennomført.

Feilmarginen ligger mellom -1,3 og 3,3 prosentpoeng.

Høyre er største parti med en oppslutning på 29,8 prosent etter en framgang på 0,5 prosentpoeng, mens Fremskrittspartiet gjør et skikkelig hopp på 1,6 prosentpoeng til 14,7 prosent.

Venstre kan likevel sies å være målingens vinner, med en framgang på 2,2 prosentpoeng, opp fra 3,8 til 6 prosents oppslutning.

– Det er gøy å se framgang på målingene. Jeg tror folk har lagt merke til vårt alternativ til regjeringens skuffende statsbudsjett, sier Venstre-leder Guri Melby.

SV får 8,4 prosent (-1,7 prosentpoeng), MDG 3,3 prosent (-1,6) og Kristelig Folkeparti 3,1 (-0,5).

