Nasjonalmuseet kåret til årets styggeste nybygg

Det var i alt elleve nominerte som var med i kampen om den lite flatterende prisen, den såkalte Grøss-medaljen til Arkitekturopprøret.

Da stemmene var talt opp, var det klart at det var Nasjonalmuseet som får prisen med 22 prosent av stemmene, skriver Vårt Oslo.

– Hensyn til sikkerhet og sårbare kunstverk begrenser hvor åpent et kunstmuseum kan være, men her er det gjort ekstra lite for å henvende seg til omgivelsene, på bekostning av en skulpturell og monolittisk virkning som ingen har bedt om, skriver juryen.

På plassene bak kom Skir i Tromsø med 13,9 prosent og Nye Valentinlyst i Trondheim med 11,9 prosent.

Vinneren av hedersprisen er Ramme Fjordhotell i Vestby, som fikk 21.7 prosent av stemmene.

