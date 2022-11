Mister ikke nattesøvnen av krisemålinger: – Tror også noen synes jeg gjør en god jobb

– Jeg er preget av lave tall for Arbeiderpartiet. Men jeg er mer preget av det jeg ser ute blant folk som møter denne prisstigningen. Jeg er veldig overbevist om at hvis vi får gjort noe med den situasjonen, så vil tallene til Arbeiderpartiet bedre seg, sier Støre til NTB.

Onsdag var han på plass på LO stats kartellkonferanse på Gol for å møte tillitsvalgte. I forkant har han fått kraftig kritikk av noen av dem, blant annet for regjeringens prosess for oppsplitting av jernbanen på Østlandet.

Støre kan leve med kritikken.

– Jeg tror også det er folk som synes jeg gjør en god jobb. Og så lever vi av forventningen. Vi lever av at folk vil videre. Så det er bra, sier Støre på spørsmål fra NTB om hva han skal si til dem som mener han ikke gjør en bra jobb som statsminister.

Krisetall på målinger

Historisk dårlige målinger har kommet på rekke og rad for Arbeiderpartiet de siste ukene. Det toppet seg tirsdag da partiet fikk en oppslutning på 15,4 prosent i Vårt Lands novembermåling, mens Høyre fikk 33,6 prosent.

Arbeiderpartiets generalsekretær Kjersti Stenseng kaller målingene «jævlige» og sier at de til tider holder henne våken på natten.

Men det er noe annet som holder Støre våken.

– For å være helt ærlig så sover jeg ikke dårlig om natten av målingene, jeg sover dårlig om natten når folk sier de ikke har økonomi som strekker til, så det er andre tall som får meg til å sove dårlig på natten enn målinger, sier Støre.

Kraftig prisvekst

Han viser til at lønnsoppgjøret i frontfaget endte på 3,7 prosent i år, men at det nå ligger an til en prisstigning på 5,8 i år.

Altså har folk fått dårligere råd.

– Vår oppgave er å hindre at inflasjonen biter seg fast, konstaterer Støre

Han avviser at regjeringen har bommet i håndteringen av krisen.

– Jeg forstår den uroen folk nå føler ved at strømmen blir dyrere, de fleste forbruksvarene blir dyrere. Renta er på vei opp. Og så snur de seg og sier: «hvem er det som styrer? De må ha ansvaret». Det ansvaret skal vi ta. Men vi er ikke i en situasjon hvor det finnes en løsning vi kan tilby i neste uke eller neste måned, sier Støre til NTB.

– Vi skal ta ansvar

Statsministeren påpeker at inflasjonen er et internasjonalt problem, som de likevel må finne løsninger for i Norge.

– Har dere forstått godt nok hva folk står i?

– Det kan jeg understreke at vi har. Vi møter folk hele tiden. Vi møter dem på arbeidsplassen, vi møter dem når de er i møte med hjelpeapparatet. Vi møter dem når de er hjemme. Det gjelder også meg. Så vi får dette i klar tale.

